(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Voli a rischio oggi: secondo quanto risulta nel calendario del Garante per gli scioperi Usb lavoro privato ha indetto uno stop dalle dalle 13:00 alle ore 17:00 per EasyJet; mentre Uiltrasporti ferma Volotea per l’intera giornata. La Flai ha indetto uno sciopero per l’intera giornata per Assohandlers, i servizi di assistenza a terra negli aeroporti. Sciopero di Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl Lazio per l’Atac a Roma dalle 08:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Sul suo sito l0’azienda romana spiega che durante lo sciopero, il servizio sulla rete Atac sarà garantito durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59) Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac. I collegamenti in regime di subaffidamento da Atac saranno regolari. Infine il sindacato Astra ha indetto uno sciopero del personale Enav dalle 13:00 alle 17:00. Voli garantiti durante le fasce orarie di tutela che sono normalmente dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. (ANSA).