(ANSA) – CUPRA MARITTIMA, 14 NOV – Un tamponamento a catena, che ha coinvolto due pullman e un autotreno, sta causando code lunghe fino a dieci chilometri in A14 direzione sud. L’incidente è avvenuto nelle Marche, in galleria tra Pedaso e Grottammare, in territorio di Cupra Marittima (al chilometro 297+100): il tratto autostradale è stato chiuso per circa un’ora e mezza e riaperto poi alle 11. Oltre alla necessità di liberare la sede stradale dai mezzi, si è posta anche la necessità di trasbordare i passeggeri dei due pullman su altri mezzi che sono stati fatti arrivare sul posto. Non si sono registrati feriti gravi. Sul posto, i sanitari del 118, la Polizia stradale e i vigili del fuoco. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili ma si registrano fino a dieci chilometri di coda in diminuzione in direzione Pescara. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per verificare lo stato degli occupanti dei mezzi coinvolti e successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi prima della rimozione da parte del soccorso stradale (ANSA).