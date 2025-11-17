(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Momenti di paura nella notte al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove un paziente in preda a una violenta agitazione ha aggredito gli operatori e danneggiato gli arredi. Il responsabile, un cittadino romeno di 24 anni, è stato arrestato dalla polizia. A quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo, portato in ospedale, ha preso a calci e pugni le infermiere per evitare un prelievo, danneggiando il mobilio della stanza, un bagno e bloccando il servizio per circa 40 minuti. "Io credo che vada fatta una riflessione sul personale dell’emergenza che deve essere valorizzato. Credo che si debba ricominciare anche a pensare a un contratto dell’emergenza che sia dedicato a quel personale perché affronta sacrifici ed è un ruolo che è poco gratificato rispetto agli altri colleghi", ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Esprimo la mia solidarietà al personale coinvolto e torno a chiedere alla Regione di adottare misure urgenti per tutelare chi ogni giorno lavora in corsia tra difficoltà crescenti e rischi sempre più concreti a fronte di salari miseri e precariato", ha commentato la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia. (ANSA).