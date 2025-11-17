(ANSA) – ROMA, 17 NOV – La perturbazione di origine atlantica, dopo aver interessato l’Italia settentrionale e la Toscana, prosegue il suo transito scendendo verso il Centro-Sud, dove porta temporali che nella giornata di domani risulteranno più intensi ed abbondanti fra il basso Lazio, il Molise e i settori tirrenici meridionali della Penisola. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani, è la previsione, ci saranno precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Lazio meridionale, Molise e Campania, in successiva estensione a Basilicata e Calabria, specie sui relativi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte del Friuli Venezia Giulia; allerta gialla sull’intero territorio di Calabria, Molise e su settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia. (ANSA).