“Mentre in Comune esplode la polemica sui premi al personale, con delibere ritirate e tensioni interne, l’amministrazione continua a ignorare la vera emergenza: la sicurezza della città”: la denuncia arriva dagli esponenti comaschi di Forza Italia, Helga Bellugi, Davide Gervasoni e Luigi Bottone.

“La città non è adeguatamente presidiata, soprattutto la sera e la notte, – dicono gli esponenti di Forza Italia – mettendo a rischio i cittadini. La polizia locale conta oggi circa 75 agenti, con un rapporto di un agente ogni 1.120 residenti. Nemmeno i 15 nuovi agenti previsti nel 2026 miglioreranno da subito la situazione, – continuano Bellugi, Gervasoni e Bottone – poiché dovranno affrontare mesi di formazione prima di essere realmente operativi, e anche con il loro arrivo il rapporto sarebbe di uno ogni 950, rimanendo uno dei più sfavorevoli della Lombardia”.

Forza Italia chiede dunque di invertire la rotta: “riportare più agenti in strada, assegnare le funzioni amministrative a personale dedicato e puntare a un organico adeguato, con almeno un agente ogni 650”.