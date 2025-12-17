Agricoltura di montagna: il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti annuncia oltre 600mila euro per la viabilità forestale nel Comasco a conferma dell’impegno di Regione Lombardia, che lavora al piano di potenziamento della sicurezza e dell’accessibilità dei territori montani.

Da Regione più di 600mila euro per la viabilità forestale nel Comasco. Soddisfatto il consigliere Dotti: “Un segnale di estrema attenzione”

A livello regionale sono stati messi in campo ulteriori 7,3 milioni di euro che portano lo stanziamento complessivo a sfiorare i 14 milioni e mezzo. Per la provincia di Como, in particolare, questo provvedimento si traduce in risorse preziose a beneficio diretto di enti locali e realtà forestali operative sul territorio. In particolare, il Comune di Canzo beneficerà di un finanziamento di 203.700 euro, mentre a Ponna sono destinati 67.000 euro. Un ruolo centrale è ricoperto anche dal Consorzio Forestale Lario Ceresio, che vede finanziati due progetti dal valore totale di 333.200 euro.

“Si tratta di un segnale di estrema attenzione per le nostre valli e per chi vive e lavora quotidianamente in montagna”, dichiara il consigliere regionale Anna Dotti. “Questi fondi non sono semplici contributi, ma – sottolinea Dotti – rappresentano un investimento strutturale per la sicurezza dei nostri versanti e la prevenzione del dissesto idrogeologico”. “La manutenzione della viabilità forestale – conclude – è il primo pilastro per la tutela del nostro patrimonio ambientale”.