Pubblicato il bando della XIII edizione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como, con il patrocinio della Regione Lombardia.

Nato nel 2014 da un’idea di Giorgio Albonico, il concorso intende promuovere l’interesse verso la cultura e la letteratura, dedicando particolare attenzione a iniziative che possano favorire il turismo culturale nei suoi molteplici aspetti. Nelle ultime dodici edizioni ha registrato l’adesione di migliaia tra scrittori, giornalisti, fotografi e videomaker.

La partecipazione è aperta sia ad autori affermati che esordienti, con elaborati editi o originali su diversi generi letterari. È possibile presentarsi anche con opere multimediali, consegnandole all’apposita sezione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno 2026. La proclamazione dei finalisti è prevista per ottobre, seguirà a novembre la premiazione dei vincitori, che si terrà nella città di Como.