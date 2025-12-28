Sconfitta per la Pallacanestro Cantù in trasferta a Napoli nella tredicesima giornata del campionato di serie A. E’ stata l’ultima partita dell’anno per la squadra di coach Nicola Brienza. I padroni di casa si sono imposti all’Alcott Arena di Napoli. Risultato finale 98-86.

Un incidente – il crollo del canestro durante un’azione – ha portato alla sospensione della partita per 40 minuti. La sfida è terminata alle 21.20.

La cronaca

Inizia forte Cantù, che grazie ai canestri di Sneed, Moraschini e Bortolani segna i primi nove punti della sfida. Poi Simms sblocca Napoli. I padroni di casa prendono progressivamente il giusto ritmo e rientrano, pareggiando la contesa nell’ultimo minuto del quarto. Ajayi e Bolton trovano la perfetta parità sul 21-21 dopo i primi dieci minuti di gioco.

El-Amin porta Napoli avanti nel punteggio per la prima volta, ma Bortolani e Green rispondono immediatamente. La partita viene interrotta per quasi un’ora per la sostituzione di un canestro, rottosi dopo una schiacciata di Basile. Dopo lo stop forzato Napoli mette la freccia e guadagna dieci punti di vantaggio. All’intervallo l’Acqua S.Bernardo insegue 51-40.

Moraschini cerca di suonare la carica, ma Mitrou-Long riporta il vantaggio dei partenopei in doppia cifra. I biancoblù provano a rientrare in diverse occasioni, Napoli però risponde colpo su colpo e ritocca addirittura il massimo vantaggio a +16 con un parziale nella seconda metà della frazione. Dopo tre quarti di gioco i padroni di casa comandano 72-57.

L’Acqua S.Bernardo reagisce e torna a -9 dopo una tripla di Bortolani. Ancora Mitrou-Long allontana Napoli a suon di canestri di altissimo livello. Bortolani è l’ultimo a mollare, ma per Cantù non c’è più tempo per riaprire davvero la contesa. I padroni di casa si prendono i due punti.