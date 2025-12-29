“Genera – Un sistema per restare” è la strategia regionale dedicata all’area interna Lario Intelvese e alle Valli del Lario e del Ceresio, che ha ricevuto il via libera dalla giunta di Palazzo Lombardia, su proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e che mette a disposizione per il Comasco 14.167.000 euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento del partenariato locale di oltre 4,5 milioni di euro.

La delibera rientra nell’ambito dell’’Agenda del Controesodo’ 2021-2027, e della Strategia Nazionale per le Aree Interne, che hanno come obiettivi il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nei territori caratterizzati da svantaggi di natura geografica e demografica.

La strategia “Genera” vede come soggetto capofila il Comune di Cernobbio e interessa le Comunità Montane Lario Intelvese e del Lario e del Ceresio e 34 Comuni comaschi.

“Sono diversi e articolati i progetti previsti dalla Strategia d’Area – sottolinea l’assessore Sertori – e tutti concorrono verso l’obiettivo di invertire il trend dello spopolamento, anche attraverso il rilancio dell’economia locale e il miglioramento complessivo della qualità della vita per gli abitanti con un’attenzione particolare alle giovani generazioni”. Gli interventi previsti si sviluppano lungo cinque direttrici principali: il potenziamento dell’offerta territoriale per i giovani, la valorizzazione di spazi e servizi a favore delle famiglie, il supporto alla competitività dell’area, la valorizzazione del territorio e della sostenibilità ambientale e, infine, il potenziamento della mobilità.



“Regione Lombardia, sostenendo l’attuazione della Strategia d’Area – conclude Sertori – è certa di permettere l’attuazione di interventi capaci di rendere più attrattive queste aree e di accompagnarle in un percorso di rilancio e valorizzazione”.