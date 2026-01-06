Domani alle 14 a Como l’ultimo saluto a Gianluca Lombardi. Il rito funebre nella chiesa di Sant’Agostino in piazza Amendola.

L’imprenditore è morto tragicamente il primo giorno dell’anno, in un incidente in montagna in Trentino Alto Adige, in Valle Aurina.

Lombardi 53 anni, lascia tre figli. Laureato al Politecnico di Milano, era iscritto all’Albo degli Ingegneri di Como. La sua specializzazione era sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, con una serie di incarichi in questo settore e una avviata azienda nel settore. Gianluca Lombardi fu consigliere comunale del Pdl ai tempi della giunta Bruni. Tra le sue attività, anche quella di arbitro di calcio con la sezione Aia di Como (di cui era stato vicepresidente), con la direzione di partite fino al torneo di Eccellenza.