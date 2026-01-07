Il freddo sta creando situazioni pericolose anche sulle strade. Come segnalato dal dirigente di Forza Italia Como ed ex consigliere comunale, Luigi Bottone, nelle ultime ore nelle gallerie sull’autostrada A9 da Ponte Chiasso in direzione Como sud, si sono creati degli spuntoni di ghiaccio pendenti dall’alto.

“I disagi di tre anni di chiusure per lavori sull’autostrada A9 sono ormai ben noti – dichiara Bottone – Ma a vedere le gallerie in questo stato di pericolo, non si hanno parole. Ghiaccio per terra e spuntoni di ghiaccio sul tetto che se cadono sulle macchine provocano guai seri. Più che gallerie ristrutturate, – conclude Bottone – sembrano gallerie del terzo mondo”.