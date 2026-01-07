Un guasto tecnico nella stazione di Garbagnate Milanese ha paralizzato il rientro dalle festività natalizie per i pendolari del nord Lombardia. Mercoledì 7 gennaio 2026, Trenord ha comunicato che “da questa mattina la circolazione è fortemente rallentata per un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Garbagnate Milanese” e che “si registrano ritardi medi di 60 minuti”. L’azienda ha precisato che “è in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di Ferrovienord” e che “per ridare regolarità al servizio, è necessario effettuare delle modifiche alle corse dei treni”. Garbagnate Milanese è uno snodo cruciale per diverse linee che collegano Como, Saronno e il nord-ovest milanese al capoluogo lombardo. Il guasto ha colpito duramente le linee S1 Saronno-Milano Passante-Lodi e S3 Saronno-Milano Bovisa-Milano Cadorna, con ritardi e cancellazioni che hanno lasciato centinaia di pendolari del Saronnese fermi sulle banchine in una mattinata con temperature sotto lo zero. Anche i collegamenti Malpensa Express tra l’aeroporto di Malpensa, Milano Centrale e Milano Cadorna hanno subito numerose variazioni e cancellazioni. Trenord ha avvisato che “i treni della linea S13 terminano la corsa nella stazione di Milano Bovisa fino a nuovo avviso”.

A complicare ulteriormente la situazione si sono aggiunte le modifiche programmate sulla linea S11 Chiasso-Como-Milano, causate dall’avvio dei lavori infrastrutturali di Rete Ferroviaria Italiana tra Milano Greco Pirelli e Monza. I treni da Como San Giovanni hanno viaggiato esclusivamente fino a Milano Porta Garibaldi invece di proseguire fino a Rho, costringendo migliaia di viaggiatori della città lariana a cercare percorsi alternativi. Le partenze da Milano verso Como e Chiasso sono state anticipate di 8 minuti, creando difficoltà di coordinamento per chi utilizza mezzi di trasporto in coincidenza.

I lavori fanno parte di un intervento da 20 milioni di euro annunciato da Rfi il 23 dicembre 2024 per il rinnovamento dell’armamento ferroviario e il risanamento della massicciata della linea Milano-Lecco, destinati a durare fino al 1 marzo 2025. Per i pendolari comaschi diretti verso Rho l’unica alternativa è stata utilizzare le linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello, oltre ai collegamenti regionali Milano-Varese e Milano-Domodossola, allungando significativamente i tempi di percorrenza.