In Regione Lombardia nasce un gruppo di lavoro permanente per affrontare il tema delle liste d’attesa nella sanità. La Giunta regionale ha approvato l’istituzione del nuovo organismo su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, con l’obiettivo di rafforzare la gestione del sistema sanitario sulla base di dati aggiornati. Il compito sarà coordinare in modo più efficace gli interventi per accorciare i tempi di attesa per visite ed esami.

La cabina di regia lavorerà analizzando i dati sui tempi di attesa e sull’offerta sanitaria nelle diverse aree della regione. Le decisioni assunte saranno vincolanti per tutte le aziende del sistema sanitario lombardo, dalle Asst che gestiscono gli ospedali alle Ats che controllano il territorio. In concreto, l’organismo stabilirà dove servono più risorse e come impiegarle, sia aumentando le prestazioni ambulatoriali sia con nuove assunzioni di medici e infermieri.

A guidare la cabina sarà il direttore generale del Welfare, insieme ai dirigenti regionali competenti e a sei rappresentanti delle aziende sanitarie delle tre macroaree lombarde: Milano e area metropolitana, ovest ed est della regione. A ciascuna azienda saranno assegnati obiettivi specifici da raggiungere nel tempo.