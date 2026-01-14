I carabinieri di Asso hanno denunciato per porto abusivo di arma da taglio un minorenne fermato per un controllo e trovato in possesso di un coltello. Altri due ragazzini, sempre al di sotto dei 18 anni, sono stati segnalati per detenzione di droga per uso personale perché trovati in possesso di 6 grammi di hashish.

Nel complesso, durante i controlli eseguiti con il supporto del terzo reggimento Lombardia sono state identificate 32 persone e controllate 19 auto. I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni.