Il conto alla rovescia è praticamente concluso. La Fiamma Olimpica è in arrivo sul Lago di Como. Appuntamento fissato per domenica 1° febbraio nella tappa che si chiuderà nella città di Lecco con partenza da Berbenno, in Valtellina. In mezzo il passaggio in due luoghi simbolo del Lario.

All’ora di pranzo, verso le 12.30, la torcia salirà sulla motonave Milano della Navigazione a Varenna e si dirigerà verso Menaggio. Nel paese sulla sponda occidentale del lago è previsto un giro per le vie del borgo, con i tedofori che sfileranno tra due ali di folla composta dai giovani atleti delle società del territorio.

Poi, sempre con il traghetto, il trasferimento a Bellagio, con, anche in questo caso l’attraversamento del centro storico della “Perla del Lago”, uno dei luoghi del Lario più famosi del mondo con le sue caratteristiche vie.

L’arrivo finale in centro a Lecco, con la Fiamma che percorrerà le strade della città manzoniana con il villaggio olimpico allestito in piazza Garibaldi che aprirà alle 17. Qui l’accensione del braciere alle 19.30.

Il 2 febbraio appuntamento in provincia di Bergamo poi, il giorno dopo, martedì 3, la Fiamma giunge a Como.

La torcia alla mattina partirà dalla provincia di Bergamo, a Dalmine, alle 7.55, poi toccherà Capriate San Gervasio, Trezzo sull’Adda, Merate, Arcore, Lesmo, Seregno, Meda per entrare in provincia di Como e dirigersi verso Cantù, dove è attesa alle 17.35, il transito sarà da via Milano, piazza Garibaldi e in uscita nelle vie Manzoni, Grandi e Mazzini.

Dalla città del mobile, il passaggio fino a Cernobbio, dove è prevista una sosta, poi, dall’imbarcadero in piazza Risorgimento, la fiamma salirà sul battello Concordia e giungerà nel cuore di Como.

In piazza Cavour le celebrazioni prenderanno il via alle 17. La staffetta partirà alle 18.45 dal molo 5 sul lungolago. Poi la sfilata in centro nelle vie Lungo Lario Trento, viale Cavallotti, piazza Cacciatori delle Alpi, viale Varese, viale Cattaneo, viale Battisti, via Nazario Sauro, via Perti, via Vittorio Emanuele II, via Plinio, piazza Cavour. Il braciere olimpico sarà acceso alle 19.30 nel salotto della città.

Tra gli annunciati tedofori di questa tappa, l’allenatore del Como Cesc Fabregas, l’ex capitano e ora vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, il giocatore della Pallacanestro Cantù Riccardo Moraschini e Gabriel Soares, medaglia d’argento olimpica nel canottaggio ai Giochi di Parigi.

Alle 17 a Como in piazza Cavour inizierà la cerimonia ufficiale, con musica e intrattenimento. L’arrivo della Fiamma è previsto alle 18.40 al molo 5. Poi il giro della città, con l’accensione finale del braciere in piazza Cavour verso le 19.30 e la celebrazione finale.