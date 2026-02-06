I tedofori di Milano Cortina 2026 hanno fatto tappa all’ospedale Niguarda di Milano, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà in uno dei principali presìdi sanitari della Lombardia. I portatori della Fiamma Olimpica si sono fermati sotto le finestre del reparto di Terapia Intensiva, dove sono attualmente ricoverati i giovani feriti nell’incidente di Crans-Montana. I pazienti hanno partecipato simbolicamente esponendo cartelloni realizzati per l’occasione dalle finestre del reparto. Presenti medici, infermieri e operatori sanitari e il direttore generale dell’ospedale Alberto Zoli. “Un momento di particolare intensità emotiva – ha commentato il governatore Attilio Fontana – carico di significato nel segno dei valori olimpici di solidarietà e speranza”.