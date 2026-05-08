Domenica il tributo ad Alfredo Marson, storico presidente della Briantea84

Una giornata nel ricordo di Alfredo Marson, storico presidente della Briantea84, scomparso nell’agosto del 2022. Domenica 10 maggio è in calendario – per la prima volta al centro Sportivo Toto Caimi di Cantù – dopo due annate al PalaMeda, la terza edizione del Memorial Alfredo Marson, in ricordo del fondatore e dirigente di Briantea84.

Anche quest’anno l’evento sarà caratterizzato da un torneo quadrangolare di basket per atleti con disabilità intellettivo-relazionale patrocinato dal Comune di Cantù. Briantea84 in cabina di regia, in collaborazione con Lions Club Cantù Mariano Comense. Sul parquet si sfideranno quattro squadre: oltre ai padroni di casa della Briantea84, ci saranno Polisportiva Senna, Screwer Oggiono+Arcore e Basket Bionics Buccinasco.

Il programma prevede semifinali al mattino dalle ore 10, mentre le finali sono previste nel pomeriggio. Alle 14.30 è previsto un big match di squadre integrate, atleti con e senza disabilità. Briantea84, da oltre dieci anni, è infatti iscritta anche al campionato Csi con una squadra inclusiva che scende in campo in un campionato non retto da regolamento adattato.