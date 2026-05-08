Domenica il tributo ad Alfredo Marson, storico presidente della Briantea84

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Massimo Moscardi

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Addio ad Alfredo Marson
Alfredo Marson, scomparso nel mese di agosto del 2022

Una giornata nel ricordo di Alfredo Marson, storico presidente della Briantea84, scomparso nell’agosto del 2022. Domenica 10 maggio è in calendario – per la prima volta al centro Sportivo Toto Caimi di Cantù – dopo due annate al PalaMeda, la terza edizione del Memorial Alfredo Marson, in ricordo del fondatore e dirigente di Briantea84.
Anche quest’anno l’evento sarà caratterizzato da un torneo quadrangolare di basket per atleti con disabilità intellettivo-relazionale patrocinato dal Comune di Cantù. Briantea84 in cabina di regia, in collaborazione con Lions Club Cantù Mariano Comense. Sul parquet si sfideranno quattro squadre: oltre ai padroni di casa della Briantea84, ci saranno Polisportiva Senna, Screwer Oggiono+Arcore e Basket Bionics Buccinasco.

Il programma prevede semifinali al mattino dalle ore 10, mentre le finali sono previste nel pomeriggio. Alle 14.30 è previsto un big match di squadre integrate, atleti con e senza disabilità. Briantea84, da oltre dieci anni, è infatti iscritta anche al campionato Csi con una squadra inclusiva che scende in campo in un campionato non retto da regolamento adattato.