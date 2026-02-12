Con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica nasce “RI-ORIENTAMENTE”, il nuovo servizio gratuito lanciato dall’Associazione giovanile Lo Snodo.

Il progetto, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Lombardia e della BCC Brianza e Laghi, si propone di offrire un luogo sicuro per gli studenti del biennio delle scuole superiori durante i naturali momenti di disorientamento che seguono la scelta del percorso formativo.

Gli incontri si svolgeranno sia in presenza nella sede de Lo Snodo – al primo piano della stazione di Erba – sia online, a seconda delle esigenze, e saranno guidati da Michael Musetti, psicologo specializzato proprio nell’orientamento scolastico, che aiuterà i ragazzi non solo ad approfondire i loro dubbi ed incertezze, ma anche e soprattutto a gestire gli elementi emotivi che accompagnano questa delicata fase transitoria e che troppo spesso vengono affrontati in solitudine.

È importante ricordare che ogni decisione non è mai definitiva, non solo ai giovani adolescenti ma a chiunque stesse riconsiderando il proprio cammino formativo, ed è per questo che lo spazio sarà aperto anche a coloro sentissero il bisogno di fermarsi e confidarsi, perché, come ribadito dal presidente de Lo Snodo Simone Pelucchi, “Cambiare idea non è un fallimento, ma un atto di responsabilità verso se stessi”.