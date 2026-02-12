“Valore per il territorio” e “capacità lombarda di gestire l’evento”. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, fa un primo bilancio, positivo, delle Olimpiadi Milano-Cortina a margine del Symposium Panathlon in Regione.

“La cosa che mi rende più contento – ha affermato il governatore – è che gli atleti siano soddisfatti. È il primo vero motivo di orgoglio. Mi hanno raccontato di impianti eccellenti, di un villaggio olimpico bellissimo, di un’organizzazione efficiente. Stanno bene, mangiano bene, si sentono accolti in una città e in un territorio all’altezza dell’evento”.

Il presidente ha evidenziato come il lavoro svolto in questi anni stia producendo risultati concreti: “Le cose stanno funzionando nel verso giusto e dall’estero stanno arrivando importanti riconoscimenti – ha sottolineato – Significa che l’impegno messo in campo da Regione e da tutti i soggetti coinvolti sta dando i suoi frutti”.

Il governatore ha ribadito il valore strategico dell’evento per il territorio: “L’obiettivo era far fare alla Lombardia e all’Italia una bella figura a livello internazionale. Vogliamo apparire al mondo come un Paese credibile, capace di organizzare, di accogliere e di gestire grandi appuntamenti globali. Questi – ha concluso – sono i valori che resteranno oltre i Giochi: affidabilità, competenza e capacità organizzativa. È questa l’eredità più importante delle Olimpiadi per la Lombardia e per l’intero Paese”.