Tappa ad Erba per “Una vita da social”, il truck dedicato alla campagna itinerante anti-cyberbullismo della Polizia Postale e delle Comunicazioni. All’evento di questa mattina hanno preso parte il sottosegretario al Ministero dell’Interno, il comasco Nicola Molteni, e il deputato della Lega Eugenio Zoffili, oltre al sindaco di Erba, Mauro Caprani, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Simona Guerrieri, e il consigliere comunale Erica Rivolta.

Il progetto vuole educare i ragazzi alla cultura della legalità e a un uso consapevole dei social e del web, fornendo loro gli strumenti necessari per difendersi dai pericoli che la rete presenta. All’incontro in piazza Vittorio Veneto, oltre a centinaia di studenti delle scuole locali, hanno partecipato anche alcuni calciatori delle primavere femminili e maschili del Como 1907.