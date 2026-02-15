Vittoria nella ventesima giornata di serie A per la Pallacanestro Cantù, che al Paladesio ha battuto per 108-91 la Dolomiti Energia Trentino. Si trattava di una gara molto delicata per la squadra brianzola, obbligata a vincere per conquistare punti importanti per la lotta salvezza.

«Direi che è stata una bella vittoria. – ha commentato coach Walter De Raffaele nella conferenza stampa post-partita – Per 38 minuti abbiamo giocato con grande intensità. Ci sono tante cose buone in questo successo, la squadra sta obiettivamente crescendo e sta cercando di prendere tutto da tutti, cercando di nascondere i limiti. C’è stata grande disponibilità da parte di tutti i giocatori. Sono due vittorie in quattro partite, una persa di un possesso: è un percorso che ci può dare tanta benzina per le prossime nove sfide e per affrontare questa pausa, in cui dobbiamo fare un altro passo avanti. Quello che non manca però è il lavoro. Questa sera si sono viste tante cose, a livello di partecipazione da parte di tutti, con una grande idea di condividere la palla».



