Truffe agli anziani: da settembre 18 casi risolti, 5 arresti e 13 denunce

A Olgiate Comasco 81enne presa di mira da un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri che ha tentato di raggirarla.

Il truffatore, qualificandosi al telefono come militare del comando di Varese, ha simulato una situazione d’emergenza, affermando l’esistenza di problemi con la targa del veicolo del defunto marito dell’anziana.

La vittima, però, ha immediatamente sospettato si trattasse di un raggiro e ha chiamato il numero di emergenza “112”. A quel punto un vero carabiniere le ha confermato il tentativo di raggiro.

Per quanto riguarda le truffe arriva anche un bilancio degli ultimi mesi: dallo scorso settembre sono stati risolti 18 casi, con l’arresto di 5 persone e 13 denunciati.