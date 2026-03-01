Athletes Of Art, tavola rotonda alla Cisl dei Laghi

In occasione della Giornata Internazionale della Donna la sede di Como della Cisl dei Laghi ospita, martedì 3 marzo alle 10 la tavola rotonda “Athletes Of Art. World With Women – Sport, Life, Freedom”. L’iniziativa è promossa dall’associazione Vitaworld, in collaborazione con Terre des Hommes Italia, nell’ambito del progetto culturale internazionale “Athlètes Of Art”. La Cisl dei Laghi e intende offrire uno spazio di confronto sui temi della leadership femminile, delle pari opportunità, dell’inclusione sociale e del ruolo educativo dello sport come strumento di crescita individuale e coesione tra i popoli.

I relatori

Ad aprire i lavori saranno Daniele Magon, segretario generale della Cisl dei Laghi, Bruno Neri per Terre des Hommes Italia e Nicoletta Roperto, vicesindaco di Como. La tavola rotonda sarà moderata da Natalia Siassina, presidente dell’associazione Vitaworld e ideatrice del progetto.

Alla tavola rotonda interverranno Oleksandra “Sasha” Romantsova, direttrice esecutiva del Centro per le Libertà Civili di Kyiv; Halyna Yerko, deputata della Regione di Kyiv; Nur Gül Çökgezici, psicologa dell’immigrazione, docente universitaria e attivista; Mariela Magallanes, ex deputata

venezuelana e attivista per i diritti umani; Rayhane Tabrizi, attivista iraniana del movimento Donna – Vita – Libertà; Igor Malinskii, presidente della sezione regionale di Kyiv del Comitato Olimpico Ucraino. Prevista inoltre la partecipazione di atlete e paratlete ucraine e italiane e delle artiste del Dream Team Athlètes Of Art.

La mostra

In concomitanza con la tavola rotonda è in corso fino al 15 marzo nella sede della Cisl dei Laghi l’esposizione “Athlètes Of Art”, che presenta opere di artisti italiani e ucraini dedicate allo sport come espressione di libertà, dignità e forza interiore, contribuendo al programma culturale legato a Milano Cortina 2026.