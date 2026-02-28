Scuole da chiudere, il sindaco: “Numeri drammatici, le nostre previsioni erano ottimistiche”

Piano di razionalizzazione delle scuole di Como: nessun passo indietro della giunta guidata da Alessandro Rapinese dopo i dati diffusi nei giorni scorsi dal consiglio d’Istituto Como Borgovico sul numero significativo di iscrizioni alle scuole Corridoni e Nazario Sauro, che l’amministrazione vorrebbe chiudere. Mentre le scuole e le famiglie, che chiedono un ripensamento, annunciano i dati con soddisfazione, il sindaco parla di “numeri drammatici”. “Le nostre previsioni erano ottimistiche – ha detto Rapinese – i bambini iscritti sono molti meno”.