Comune di Como, i Servizi sociali passano al comandante della polizia locale

Comune di Como, nuova attribuzione degli incarichi tra i dirigenti. Con un decreto firmato dal sindaco Alessandro Rapinese pubblicato oggi si legge che, dall’inizio di marzo e fino alla fine di giugno 2026, i Servizi alla Persona, vale a dire i Servizi sociali, passano temporaneamente all’attuale comandante della polizia locale Vincenzo Aiello. Mentre a dirigere la Cultura sarà Valentino Chiarion. Le modifiche sono legate al pensionamento di Rossana Tosetti, storica dirigente di Palazzo Cernezzi che aveva in mano questi settori e sono ad interim poichè sono in corso le procedure di reclutamento di nuove figure.
Vengono inoltre prorogati sempre fino alla fine di giugno gli incarichi conferiti lo scorso anno.
Lascia un commento