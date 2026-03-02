Comune di Como, i Servizi sociali passano al comandante della polizia locale

Comune di Como, nuova attribuzione degli incarichi tra i dirigenti. Con un decreto firmato dal sindaco Alessandro Rapinese pubblicato oggi si legge che, dall’inizio di marzo e fino alla fine di giugno 2026, i Servizi alla Persona, vale a dire i Servizi sociali, passano temporaneamente all’attuale comandante della polizia locale Vincenzo Aiello. Mentre a dirigere la Cultura sarà Valentino Chiarion. Le modifiche sono legate al pensionamento di Rossana Tosetti, storica dirigente di Palazzo Cernezzi che aveva in mano questi settori e sono ad interim poichè sono in corso le procedure di reclutamento di nuove figure.

Vengono inoltre prorogati sempre fino alla fine di giugno gli incarichi conferiti lo scorso anno.