Semifinale di Coppa Italia, primo round al Sinigaglia: alle 21 Como-Inter

E’ uno dei giorni più importanti nell’intera storia del Calcio Como, oggi Como 1907. Questa sera alle 21 allo stadio Sinigaglia va in scena la semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Si tratta della gara d’andata, con ritorno previsto a San Siro il 22 aprile. Dall’altra parte del tabellone si sfidano Lazio e Atalanta. La finalissima, in partita unica, sarà il 13 maggio a Roma allo stadio Olimpico.

Il Como ha superato i primi quattro turni superando Sudtirol (3-1 in casa), Sassuolo (3-0, sempre in casa), Fiorentina (1-3 al Franchi) e Napoli (4-5 ai rigori allo stadio Maradona dopo l’1-1 al 90’). Di fronte la squadra che guida il campionato di serie A.

Compito non semplice per la squadra di mister Cesc Fabregas, che nelle ultime uscite ha dimostrato di non avere timori reverenziali e ha ben figurato con le grandi della serie A (passaggio del turno di Coppa Italia a Napoli, 1-1 a San Siro con il Milan e vittoria in trasferta con la Juventus per 2-0).

I lariani devono anche sfatare la tradizione. Sono 21 i precedenti ufficiali sulle rive del lago con cinque vittorie del Como, cinque pareggi e undici successi nerazzurri. L’ultima vittoria dei biancoblù risale al 28 settembre del 1980, 1-0 in serie A, con rete decisiva del compianto Adriano Lombardi.



Sono nove i precedenti tra Como ed Inter in Coppa Italia, suddivisi in sette edizioni del torneo con sei vittorie nerazzurre e tre pareggi.



Per la gara di questa sera allo stadio Sinigaglia è stato designato come arbitro Marco Di Bello di Brindisi. Quest’anno ha diretto i biancoblù in Como-Cremonese 1-1 (espulsi mister Fabregas e Jesus Rodriguez) e, a San Siro, proprio per Inter-Como, terminata 4-0 per la squadra nerazzurra (nell’immagine sopra, foto di Roberto Colombo).

