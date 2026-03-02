Otto nuovi poliziotti per la questura di Como, da oggi in servizio

La polizia di Stato di Como, questa mattina in questura, nella sala riunioni Sabrina Pagliarani, ha accolto otto nuovi poliziotti, sette agenti e un vice ispettore, ai quali il questore Filippo Ferri ha dato il benvenuto. Gli agenti, già effettivi in altre sedi, verranno collocati nei settori che hanno maggiore bisogno di personale.

Oltre al questore, ad accogliere i poliziotti anche il vicario Gianluca Cardile, il capo di gabinetto Andrea Esposito e il dirigente dell’ufficio personale Miriam Massaro.