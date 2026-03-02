Soccorso alpino, esercitazione in notturna in Valle Intelvi

Esercitazione nel fine settimana per i tecnici della stazione Lario Occidentale – Ceresio, XIX delegazione Lariana del soccorso alpino sul Monte Generoso, in Val d’Intelvi. Lo scenario era ambientato in notturna, con due sciatori in difficoltà, uno dei quali semitravolto da una valanga.

L’attività è cominciata nel tardo pomeriggio, con la parte teorica, ed è proseguita di sera, al buio, con l’impiego di pile frontali. L’esercitazione ha ripreso e consolidato i temi affrontati negli ultimi corsi a cui i tecnici hanno partecipato.

Un valore aggiunto in questi contesti è la conoscenza puntuale del territorio dei tecnici locali.