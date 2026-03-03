Il governatore Fontana in consiglio regionale: “Pronti a candidarci per le Olimpiadi estive 2040”

“Siamo pronti a nuove sfide. Diamo la nostra disponibilità anche per le Olimpiadi estive 2040”: l’annuncio arriva dal governatore lombardo Attilio Fontana, che al termine del suo intervento in consiglio regionale, in cui ha tracciato un primo bilancio dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, ha comunicato l’intenzione di candidare la Lombardia per un’altra olimpiade.

“Si è conclusa un’edizione storica, – ha detto Fontana – che rimarrà impressa nella memoria collettiva degli italiani e dei lombardi per i risultati sportivi ottenuti ma soprattutto per l’orgoglio che ha saputo generare. Abbiamo scritto una pagina importante della nostra storia. E stata la prima vera olimpiade diffusa. Dal 2019 al 2026 – ha proseguito il presidente della Regione – abbiamo affrontato difficoltà enormi, a partire dalla pandemia. Eppure tutte le opere necessarie sono state completate”.

Fontana ha poi elencato una serie di numeri. “La Lombardia ha ospitato otto discipline, 1.655 atleti. Sono state consegnate 441 medaglie in 64 eventi; 78 le opere realizzate tra infrastrutture sportive, ferroviarie e viarie. Il 63% degli spettatori è arrivato dall’estero. E stata l’edizione più seguita di sempre in tv. Sono arrivate oltre 130mila candidature per i volontari e sono stati 18mila quelli coinvolti. Le ricadute economiche stimate parlano di 5,3 miliardi di ricavi, 600 milioni di gettito fiscale aggiuntivo, 36mila lavoratori coinvolti. Per quanto riguarda gli spostamenti, si sono registrati 1.300.000 viaggi in più sulle linee ferroviarie e 483mila passeggeri in particolare sulla tratta Milano-Valtellina”.

Per quanto riguarda le opere che resteranno in eredità, “il Villaggio Olimpico, che diventerà uno studentato da 1.700 posti letto – ha detto Fontana – l’Arena, che ospiterà eventi sportivi e culturali. E Milano – ha concluso – avrà una Casa del Ghiaccio”.

Il presidente ha annunciato infine che il prossimo 31 marzo in Regione verranno festeggiate le imprese degli atleti che hanno partecipato a queste olimpiadi. “Celebreremo l’orgoglio con cui ci hanno rappresentato”, ha dichiarato, per poi annunciare – come detto – l’intenzione di riprovarci con una nuova sfida per il 2040. “Quando la Lombardia crede in un sogno – ha sottolineato Fontana – quel sogno diventa realtà”.