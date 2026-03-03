Duomo di Como, il 7 marzo una nuova visita guidata

Torna sabato 7 marzo l’appuntamento mensile nato dalla collaborazione tra “Slow Lake Como” e l’”Ente Chiesa Cattedrale”, in cui viene proposta la visita esclusiva al Duomo di Como dedicata alle diverse fasi di costruzione dell’edificio.

Sarà possibile scoprire spazi e aspetti della Cattedrale poco noti. A guidare l’esperienza saranno figure designate dall’Ente Chiesa Cattedrale, che custodiscono il sito e la sua secolare storia.

In questo nuovo appuntamento tematico l’attenzione sarà dedicata in modo particolare al rapporto tra il Duomo e la città di Como. La Cattedrale non è solo un edificio sacro, ma un punto di riferimento identitario: inserita nel tessuto urbano, testimone delle trasformazioni civili, sociali e religiose della comunità. Nel corso della visita si parlerà anche delle diverse fasi di costruzione del Duomo, un’opera secolare che si è sviluppata nel tempo, attraversando epoche, stili e mutamenti storici.

Durante la visita sarà possibile accedere alle balconate superiori, per ammirare l’interno dall’alto, e sarà mostrato e suonato l’organo, tra i più pregiati del Nord Italia.

Per informazioni e costi, consultare il sito www.slowlakecomo.com.