Fabregas dopo Como-Inter: “Faremo di tutto per conquistare la finale di Roma”

“Nelle ultime gare contro Milan, Juventus e Inter è stato il Como ad avere più controllo della gara rispetto agli avversari. Tutti contro di noi hanno fatto fatica. Non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi”. Parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, al termine della gara dello stadio Sinigaglia contro l’Inter. Nella semifinale di andata di Coppa Italia, lariani e nerazzurri hanno pareggiato 0-0 (QUI il resoconto).

“Avrei preferito disputare la settimana prossima la sfida di ritorno, che invece sarà quasi alla fine di aprile – ha aggiunto Fabregas – Ci siamo meritati di scendere in campo a San Siro con la finale di Coppa Italia come obiettivo. Se lo avessimo detto qualche anno fa, quando ero giocatore del Como in B, nessuno ci avrebbe creduto. E ovviamente faremo tutto il possibile per conquistare il pass per la sfida di Roma del 13 maggio. Del resto giochiamo a calcio per vivere momenti come questi”.

“È stata una partita tattica tra il Como, la formazione più aggressiva d’Europa, e la squadra più dominante della serie A – ha aggiunto Fabregas – Noi abbiamo ancora una volta dato segnali di crescita”.

L’allenatore dei lariani, soffermandosi poi sulla partita di sabato a Cagliari, ha specificato che tutti i suoi uomini saranno disponibili, anche quelli che in questo momento non sono al meglio.