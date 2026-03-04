Grande gesto di fair-play di Fumagalli, bomber del Como ora alla Reggiana

Un grande gesto di fair-play dell’attaccante del Como Tommaso Fumagalli, attualmente in prestito alla Reggiana, in serie B. Ieri sera, durante la partita tra gli emiliani e il Südtirol, sull’1-0 per gli altoatesini, Fumagalli ha rubato il pallone al portiere avversario Cragno. Mentre stava per involarsi verso la porta Fumagalli si è accorto di un problema alla caviglia di Cragno e non ci ha pensato un attimo, mettendo subito la palla in fallo laterale. Poteva essere una grande occasione per segnare l’1-1 (la partita è poi terminata 0-4 per il Südtirol) ma Fumagalli non ha avuto esitazioni e non ha voluto approfittare della circostanza.

Il presidente del Südtirol, Gerhard Comper ha avuto parole di elogio per il giocatore: “Come prima cosa desidero ringraziare pubblicamente a nome del nostro club la Reggiana e Tommaso Fumagalli per il gesto di correttezza che ha permesso al nostro portiere di ricevere tempestivamente le cure mediche. In piena libertà e con grande lucidità, il giocatore reggiano ha scelto di anteporre i valori dello sport a un possibile vantaggio competitivo. Un segnale forte, che rappresenta al meglio lo spirito sportivo”.

Comper ha aggiunto: “Fumagalli si è dimostrato una persona di elevati valori e un atleta esemplare, lasciando un messaggio importante a tutti coloro che hanno seguito la partita. In un momento particolare, in cui rispetto e lealtà sono temi centrali, ha dimostrato che anche nelle fasi più delicate di una partita si può scegliere la strada giusta. A lui va il massimo riconoscimento e il ringraziamento mio personale e dell’intero FC Südtirol”.