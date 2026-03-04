Tentata rapina al supermercato, la cassiera riconosce il bandito: era un suo compagno di scuola

Tentata rapina al supermercato a Lomazzo. La commessa, presa per i capelli e minacciata con una pistola ha riconosciuto il bandito, che era stato un suo compagno di classe. Colto di sorpresa, il malvivente ha rinunciato al colpo ed è fuggito, ma è stato rintracciato e identificato dai carabinieri, che lo hanno denunciato a piede libero per tentata rapina. L’uomo, 30 anni di Lomazzo, ieri avrebbe fatto irruzione all’Eurospin minacciando la cassiera e intimandole di consegnargli l’incasso. La donna ha riconosciuto il bandito e lo ha chiamato per nome, dicendogli di fermarsi.

Il rapinatore è scappato a piedi e sono stati intanto allertati i carabinieri. I militari dell’Arma, dalla testimonianza della vittima hanno rintracciato il bandito. L’uomo avrebbe subito ammesso le proprie responsabilità, facendo trovare l’arma, un accendino a forma di pistola che aveva poi buttato in un’aiuola.

E’ stato denunciato per il reato di tentata rapina.