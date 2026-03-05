Aspettava il treno a Como ma era stato espulso dall’Italia a febbraio. Arrestato 22enne marocchino

Aspettava il treno alla stazione di Camerlata, ma era stato espulso dall’Italia nel mese di febbraio, con un provvedimento firmato dal prefetto di Napoli. Fermato per un controllo dagli agenti della polizia di Stato, l’uomo, un 22enne marocchino, è stato arrestato per aver violato le norme sull’immigrazione.

Il giovane è stato controllato nell’ambito degli accertamenti costanti della polizia nelle stazioni ferroviarie. Alla richiesta dei documenti, ha consegnato un pass d’uscita per migranti emesso dalle autorità svizzere. I controlli nella banca dati delle forze dell’ordine hanno fatto emergere l’espulsione del febbraio scorso.

Portato in questura, è stato arrestato al termine degli accertamenti.