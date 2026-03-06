Furto di bresaola e parmigiano al supermercato, denunciato 33enne di Cucciago

Un 33enne di Cucciago, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla polizia per tentato furto aggravato. L’uomo ieri avrebbe messo nel carrello bresaola e parmigiano per 100 euro. Anziché passare con la merce alla cassa però l’avrebbe poi nascosta nel giubbotto.

E’ stato fermato dall’addetto alla sorveglianza, che ha chiamato la polizia. Il 33enne è stato portato in questura e denunciato. Sono emersi precedenti accuse per porto di armi o oggetti atti ad offendere, stupefacenti e guida senza patente.