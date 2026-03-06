Lunedì il derby Olimpia Milano-Cantù. De Raffaele: “Servirà una prestazione speciale”

Il campionato della Pallacanestro Cantù ricomincia con una tra le sfide più attese. Il posticipo della ventunesima giornata di serie A vedrà infatti l’Acqua S.Bernardo tornare sul parquet, dopo le due settimane di pausa per la Final Eight di Coppa Italia e la finestra delle nazionali, per affrontare l’Olimpia Milano in trasferta. Il derby si giocherà alle ore 20 di lunedì 9 marzo all’Allianz Cloud nel capoluogo lombardo. Nella compagine brianzola esordirà il nuovo acquisto Ivan Février (QUI l’articolo con l’annuncio del suo arrivo).

Coach Walter De Raffaele ha presentato il match. “Credo sia superfluo sottolineare la qualità del roster di Milano – sono state le sue parole – I nostri avversari hanno un livello altissimo e arrivano da una fresca vittoria in Eurolega e dalla conquista della Coppa Italia. Quello che ho chiesto ai miei giocatori è di avere la capacità di impattare la gara dal punto di vista fisico, perché affrontiamo una compagine che avrà in tutti i ruoli una taglia notevole e credo che quella sia una delle chiavi per riuscire a giocarsi la partita. È naturale che non basterà una prestazione normale, ma servirà qualcosa di speciale. È un derby che sappiamo essere molto importante per i nostri tifosi, ci sarà poi lo stimolo di competere contro una formazione che gioca ad alto livello in Eurolega. In casi come questo non serve nemmeno spingere troppo sulle motivazioni, perché vengono fuori da sole”.