Rubano liquori al supermercato: la polizia ferma due uomini senza fissa dimora

La polizia di Como, ieri mattina, ha denunciato per tentato furto aggravato in concorso, un 44enne milanese e un 59enne di San Bonifacio (in provincia di Verona), entrambi senza fissa dimora e con precedenti alle spalle. Intorno a mezzogiorno, le volanti sono state indirizzate in un supermercato di via Carloni, per un tentato furto di merce. Il responsabile della sicurezza aveva bloccato gli autori.

I poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza e gli hanno riconsegnato la merce rubata – alcune bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di circa 144 euro –.Da quanto ricostruito i due, già noti al personale del supermercato, sono stati notati mentre si aggiravano verso la corsia dei superalcolici e nascondevano nei rispettivi zaini le bottiglie per poi uscire senza pagare. Accompagnati in questura, sul conto del 44enne sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, nonché l’ordine di allontanamento dalla zona della stazione FS Milano Rogoredo. Anche il 59enne era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e svariati fogli di via emessi dal Questore di Milano. E’ quindi scattata la denuncia per entrambi.