Centro Valle Intelvi, scoperto vicino alla casa della ex nonostante il divieto. Arrestato

I carabinieri di Centro Valle Intelvi hanno arrestato ieri un 46enne italiano, residente ad Alta Valle Intelvi, per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla ex convivente, una donna di 34 anni, emesso dal Tribunale di Como in data 31 dicembre 2025. Nonostante le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sorpreso dai militari nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna e arrestato in flagranza di reato. Resta alta l’attenzione dell’Arma nel contrasto a ogni forma di violenza e nella tutela delle vittime.