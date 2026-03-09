Rubano un portafoglio in centro Como, fermati dai militari dell’Esercito e consegnati alla polizia

I militari dell’Esercito in servizio a Como hanno fermato due sospetti ladri, poi presi in consegna dalla polizia di Stato. Uno è stato arrestato e l’altro denunciato. I due ieri avrebbero rubato un portafoglio di marca del valore di 120 euro da un negozio di piazza Gobetti. Allertati dal commesso, che stava seguendo i due sospetti ladri, i militari li hanno bloccati e hanno allertato la polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito, un 32enne algerino sarebbe entrato nel negozio con un 21enne tunisino che avrebbe cercato di coprire l’amico mentre rubava il portafoglio. I due si sono poi allontanati, ma non hanno fatto molta strada.

Durante il trasporto, l’algerino ha dato in escandescenze e ha colpito la vettura con calci e testate, atteggiamento poi tenuto anche negli uffici della polizia. Dopo gli accertamenti in questura, il 32enne, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso. Denunciato il complice. Entrambi sono senza fissa dimora e irregolari in Italia. Il portafoglio rubato è stato restituito al personale del negozio.

“Ancora una volta, la presenza sulle strade dei soldati dell’operazione Strade Sicure si dimostra fondamentale per un pronto intervento nel contrasto alla criminalità, a supporto del prezioso lavoro svolto dalle nostre forze dell’ordine – commenta il parlamentare comasco Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera – Per questo come Lega continuiamo a chiedere che questa operazione venga potenziata, aumentando il contingente dell’Esercito Italiano impiegato sul territorio nazionale, passando dalle attuali 6.800 unità ad almeno 10.000, per garantire sempre maggiore sicurezza e tutela della legalità, andando incontro alle esigenze dei cittadini”.