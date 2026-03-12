Como, in trasferta dal Veneto per derubare negozi: arrestato in centro città un 21enne tunisino

Era arrivato dal Veneto per derubare negozi in centro a Como: colto in flagranza di reato, è stato arrestato dalla polizia un 21enne tunisino irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine.

Como, arriva dal Veneto e ruba nei negozi del centro

L’uomo, intorno alle 2.30 di notte, ha fatto irruzione in un negozio di abbigliamento sportivo in pieno centro storico, in via Plinio. L’allerta è arrivata direttamente dalla centrale operativa che gestisce l’impianto di allarme del negozio, che ha allertato la sala operativa della questura segnalando un furto in corso.

La volante intervenuta sul posto ha sorpreso il 21enne mentre usciva da una porta sul retro del magazzino, con in mano un registratore di cassa appena rubato dal negozio. In tasca, inoltre, aveva 600 euro in contanti. Sul posto è intervenuto anche il responsabile del negozio. Gli agenti hanno accertato anche la mancanza di altri due registratori di cassa, dai quali erano stati sottratti proprio 600 euro, la stessa somma trovata nelle tasche del 21enne al momento dell’arresto. Dal negozio mancavano anche alcuni capi di abbigliamento sportivo. Gli indumenti sono stati trovati poco dopo, vicino a una panchina di piazza Cavour, con ancora le etichette applicate, per un valore complessivo di 700 euro. La merce è stata poi restituita alla proprietà Il 21ennne tunisino è stato arrestato per furto aggravato e condotto al carcere Bassone di Como.