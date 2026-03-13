Weekend di maltempo e pioggia in arrivo. Allerta gialla dalle 12 di domani

Si prospetta un weekend di maltempo sulla provincia di Como e su tutta la Lombardia. In arrivo, secondo quanto annunciato dagli esperti meteorologi, una forte perturbazione con piogge abbondanti. Su Lario e Prealpi occidentali, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla – criticità ordinaria – per rischio idrogeologico, a partire dalle 12 di domani e fino alle 2 della notte tra sabato e domenica.

Sabato la giornata più critica: nel Comasco, secondo 3Bmeteo, sono previsti cieli molto nuvolosi con deboli piogge, che si intensificheranno dal pomeriggio con rovesci anche a carattere temporalesco. Nell’arco delle 24 ore sono attesi 41 millimetri di pioggia e c’è già la preoccupazione per il rischio smottamenti sul territorio lariano.

Anche le temperature sono in calo. Domani la massima registrata sarà di 11 gradi, la minima di 9. Situazione in miglioramento nella giornata di domenica. La pioggia dovrebbe continuare a cadere nella notte per poi diventare pioviggine intorno alle 7 del mattino, ma il tempo resterà instabile, con cieli nuvolosi e ancora un’ora di pioggia intorno alle 15.

Lunedì dovrebbe tornare il sereno, ma alla pioggia si sostituirà il vento, con allerta segnalata a partire dalla sera.