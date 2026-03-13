Miglioramento qualità dell’aria nel comasco: revocate restrizioni alla circolazione

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Riccardo Piccolo

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Buone notizie sul fronte dell’inquinamento nel Comasco. Grazie al miglioramento dei valori delle polveri sottili, da domani decadono le restrizioni alla circolazione a Como e Lecco che erano entrate in vigore appena ieri. I dati registrati ieri dall’Arpa Lombardia hanno infatti certificato il rientro del PM10 nei limiti di legge. La situazione resta invece preoccupante nel resto della Lombardia: rimangono attive limitazioni di primo livello nelle province di Bergamo, Mantova, Milano e Monza. Ancora più strette le regole a Cremona e Lodi. Per verificare lo stato delle restrizioni è sempre possibile consultare il portale info-aria della Regione Lombardia.

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