Cristina, morta in parapendio. Il saluto in spiaggia a Tenerife, poi una messa nel suo paese

Un momento di festa in spiaggia a Tenerife per disperdere le ceneri e una messa di ricordo a Castelnuovo Bozzente. Due momenti di condivisione per familiari e amici di Cristina Colturi, comasca di 28 anni morta in un incidente in parapendio sull’isola delle Canarie, dove si era trasferita da un anno. Per rispettare la volontà della giovane, i familiari non hanno riportato in Italia il corpo di Cristina.

Domani, le sue ceneri saranno disperse sulla spiaggia a Tenerife dopo un momento che i familiari vogliano sia di festa, esattamente come Cristina avrebbe voluto. Fiori, candele, musica e colori accompagneranno l’ultimo saluto alla 28enne, armocromista che sull’isola collaborava con alcuni alberghi. Sabato prossimo, 21 marzo, alle 11 a Castelnuovo Bozzente, il paese della famiglia, Cristina verrà ricordata da familiari e amici con una messa nella chiesa parrocchiale.

Cristina è rimasta coinvolta in un incidente durante un volo in parapendio il 6 marzo scorso a Tenerife. La 28enne è morta due giorni dopo in ospedale, dove era stata ricoverata in condizioni critiche. Donati gli organi.