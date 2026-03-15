Fiamme in uno stabile dismesso a Merone, illese due persone

Vigili del fuoco impegnati oggi dalle 13.30 in uno stabile dismesso a Merone in via Croce dove si è sviluppato un incendio. Le fiamme hanno interessato alcuni arredi presenti nell’edificio abbandonato.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i mobili erano stati utilizzati per ricreare un ambiente domestico di fortuna all’interno del fabbricato.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che durante i controlli hanno trovato due persone all’interno della struttura. Fortunatamente entrambe sono risultate illese. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e successivamente hanno effettuato un accurato controllo dell’intero stabile per verificare la presenza di eventuali altri focolai o persone. Le verifiche hanno dato esito negativo. L’area è stata quindi messa in sicurezza.