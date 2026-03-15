Un Como da Champions, vittoria per 2-1 contro la Roma

Un Como da Champions League. In una delle gare più emozionanti di questa stagione i lariani si sono imposti per 2-1 contro la Roma, sotto gli occhi del commissario tecnico della Nazionale italiana Gennaro Gattuso. Roma che era andata in vantaggio al Sinigaglia e padroni di casa che hanno avuto il merito di ribaltare la situazione.

Grazie a questa affermazione il Como sale a quota 54 punti, al quarto posto solitario.

Una partita in cui Cesc Fabregas ha schierato un undici titolare sorprendente. Nessuna punta di ruolo con il difensore Smolcic ala destra e Ramon in posizione di supporto allo stesso Smolcic sulla fascia e poi al centro dell’attacco.

Il primo tempo ha ricordato la gara con il Milan. Como con il pallino del gioco, ma ospiti in vantaggio per 1-0 senza grandi meriti. Rete su rigore di Malen al 7′. Un penalty causato da una incertezza di troppo nella costruzione dal dietro del gioco. I lariani si sono portati in avanti e hanno avuto buone opportunità. La più clamorosa nel finale con Nico Paz che ha calciato di poco alto, ben imbeccato da Caqueret. Da menzionare anche una conclusione sottoporta di Ramon terminata di poco fuori.

Nella seconda parte subito in campo nel Como le due punte Douvikas e Diao e assetto quindi più tradizionale. Scelta che ha pagato al 59′, con la pressione dei biancoblù premiata. Assist di Valle e precisa conclusione a rete del centravanti Douvikas.

Poco dopo uno scatenato Diao è stato fermato con le cattive da Wesley, con il romanista espulso per somma di ammonizioni.

Un Como che ha continuato a macinare gioco e a creare occasioni, cercando di sfruttare la superiorità numerica.

Al 74′ azione corale e tiro di Baturina di poco sopra la traversa. Al 77′ precisa conclusione di Diao dalla destra con Svilar che ha messo in angolo. Preludio al gol del 2-1 biancoblù realizzato dal difensore Diego Carlos in mischia, pronto a sfruttare una corta respinta di Svilar.

Lariani mai domi fino al fischio finale e sempre pronti a portarsi in avanti. Clamorosa la traversa all’83’ di un eccellente Da Cunha.

E al termine ovviamente grande festa al Sinigaglia, dopo l’ennesimo capolavoro di una stagione esaltante.

Nel prossimo turno nuovo impegno casalingo della squadra di Fabregas, che domenica prossima attende al Sinigaglia il Pisa.



