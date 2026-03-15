Tavernerio, una pietra d’inciampo nel ricordo di Ariodante Gatti

Una pietra d’inciampo nel ricordo di Ariodante Gatti. Oggi, all’ingresso del Centro Civico Rosario Livatino di Tavernerio, la cerimonia. Ariodante Gatti, operaio di Tavernerio, nel 1944 pagò con la deportazione e con la vita il suo coraggio durante gli scioperi di Como contro il regime nazifascista.

Una cerimonia che ha visto presenti i familiari di Ariodante Gatti, gli studenti delle scuole del territorio, gli alpini, Don Paolo Busato, parroco di Tavernerio, e molte persone che hanno voluto condividere questo momento di memoria e di comunità.

“Cosa accomuna Rosario Livatino, a cui è dedicato il Centro Civico, e Ariodante Gatti? Il coraggio di opporsi all’ingiustizia, alla violenza e alla sopraffazione, scegliendo la dignità e la libertà anche quando questo comporta un prezzo altissimo – è stato ricordato nel corso della cerimonia – Ogni volta che entreremo nel Centro Civico ricorderemo la figura di Rosario Livatino e “inciamperemo” nel nome di Ariodante Gatti, perché la memoria non resti ferma nel passato ma continui a guidare le nostre scelte nel presente e nel futuro”.