Lavori di pavimentazione e trasporti eccezionali: chiusure notturne dell’Autostrada A9

Autostrade per l’Italia ha comunicato per la settimana prossima una serie di provvedimenti di chiusura sull’Autostrada A9.

DALLE 22 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5 DI MARTEDI’ 17 MARZO

Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

DALLE 22 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO

Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire il transito di trasporti eccezionali;

sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, sempre per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In considerazione di queste chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

DALLE 22 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5 DI GIOVEDI’ 19 MARZO

Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera, per consentire lavori di pavimentazione. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

DALLE 22 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5 DI VENERDI’ 20 MARZO

Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, ancora per consentire lavori di pavimentazione;

sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In considerazione di queste chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. P<

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