“Città in fiore”, un giardino diffuso con i colori della bandiera italiana

Como inizia a prepararsi per la festa del 2 giugno, quando sarà celebrato l’80esimo anniversario della Repubblica.

In prefettura è stata presentata l’iniziativa “Città in Fiore”. A fare gli onori di casa il prefetto Corrado Conforto Galli, con a fianco gli esponenti di Orticolario, Grandi giardini italiani e Fondazione Minoprio.

L’invito, in vista del 2 giugno, è di fare diventare vetrine, balconi e davanzali di Como e Cernobbio una sorta di giardino diffuso, con l’esposizione di fiori e – perché no, verdure – con i colori della bandiera italiana, bianco, rosso e verde.

Le composizioni saranno valutate da una giuria. Il giorno della Festa della Repubblica è prevista una premiazione. L’invito è aperto a tutti: residenti, attività commerciali, associazioni e scuole. Per partecipare basta compilare un form on-line con i materiali dell’allestimento realizzato, entro domenica 24 maggio 2026 (le informazioni sono sul sito Internet di Orticolario).

Per rendere ancora più viva e condivisa l’iniziativa, il progetto coinvolge anche una selezione di fioristi e realtà del territorio, custodi quotidiani di bellezza e competenza. All’interno dei loro punti vendita prenderanno forma angoli dedicati al Tricolore: composizioni, piante e materiali pensati per ispirare, suggerire accostamenti, accompagnare i cittadini nella creazione dei propri allestimenti.

Non soltanto, nella circostanza il prefetto di Como ha annunciato che tutti i ragazzi di prima elementare in occasione del 2 giugno riceveranno una bandiera tricolore. Le altre iniziative in vista dell’importante celebrazione saranno comunque presentate la prossima settimana.