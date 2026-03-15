Volontari in ambito pediatrico ospedaliero: nuovo corso di formazione con Abio Como

Abio Como Odv presenta il nuovo corso di formazione base dedicato a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al volontariato in ambito pediatrico. Un’occasione per conoscere più da vicino la missione di Abio, scoprire il ruolo del volontario e comprendere l’importanza dell’accoglienza e del supporto ai bambini e alle loro famiglie durante il ricovero ospedaliero.

L’appuntamento è fissato alla Sala Arcobaleno, Opera Don Guanella, in via via Grossi 18 a Como martedì 17 marzo dalle 16.

Durante l’incontro verranno illustrati: i valori e le attività di Abio, il percorso formativo per diventare volontario, il ruolo del volontario Abio in ambiente ospedaliero.

“Partecipare significa fare il primo passo per portare sorriso, ascolto e sostegno ai più piccoli in ospedale – spiegano gli organizzatori –

Con solo un turno di tre ore a settimana potete essere accanto a bambini, bambine, adolescenti e famiglie durante il momento delicato dell’ospedalizzazione nelle pediatrie di Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, Ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, Ospedale di Erba, Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona e Uniti”.

Durante l’incontro di presentazione sarà possibile sapere come partecipare e quali siano i requisiti. La partecipazione al corso di formazione è gratuita, ma l’iscrizione online è obbligatoria.