Para Ice Hockey: ai Giochi quinto posto finale per l’Italia di Santino Stillitano

Con la terza vittoria consecutiva, la seconda sulla Germania nel giro di cinque giorni, l’Italia di hockey su ghiaccio – con il portiere comasco Santino Stillitano, nella foto sopra – ha terminato la Paralimpiade invernale di Milano e Cortina al quinto posto. Pareggiato il risultato di Pechino 2022 per gli azzurri, che si confermano la seconda forza europea dietro alla Repubblica Ceca dopo una partita molto più complicata del previsto.

Il risultato finale è stato di 5-2. Tre pali nel primo periodo e Germania che punisce nell’unica situazione pericolosa, salendo anche sull’1-2 grazie a un clamoroso autogol ma alla distanza viene fuori il maggior tasso tecnico di Rosa dei padroni di casa. Il capitano segna nel terzo periodo i suoi primi due gol della Paralimpiade, Landeros aggiunge una doppietta e c’è anche Depaoli sul tabellino dei marcatori per una vittoria assolutamente meritata. Da applausi l’Italia e positivi i numeri della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena: 6.500 gli spettatori presenti sugli spalti per la sfida per il 5° e 6° posto che ha chiuso la Paralimpiade invernale degli azzurri.

Nella giornata di sabato sono state ufficializzati quattro degli otto piazzamenti alla Paralimpiade Milano Cortina 2026 per il Para Ice Hockey. Il gol di Hoppa al 43’29” ha regalato alla Slovacchia l’1-0 sul Giappone e il settimo posto. Detto di Italia e Germania, quinta e sesta, domenica spazio alle due finali per le medaglie: si comincia alle 12.05 con Cina–Repubblica Ceca. La finalissima dalle 16.05 vedrà sul ghiaccio il Canada contro gli Stati Uniti.